"Türkiye'de Korona yeniden kontrolden çıktı, 4 hafta kapanma lazım"

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Boston College Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan mikrobiyolog Doç. Dr. Emrah Altındiş, Türkiye’de koronavirüs yayılımı tamamen kontrolden çıktığını belirterek, dört haftalık bir kapanmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.





Altındiş, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, tüm uyarılara rağmen devletin gerekli bilimsel önlemleri almadığı için önlenebilecek binlerce ölüm ve yüzbinlerce hastalanmanın yaşandığına işaret ederek, “Bu günler kritik, bu korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak” dedi.





Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. İsmail Cinel’in ‘acil durumlar dışında hastaneye gitmeyin” uyarısının önemli olduğuna işaret eden Doç. Dr. Altındiş, paylaşımına şöyle devam etti: “Yoğun bakıma aldığımız hasta grupları artık 45 ile 60 yaş arası. Bu virüsün şu anda mutant halinin özelliği daha öldürücü, yüzde 50-60’larda daha öldürücü.”





‘KAPALI ALANLARA GİRMEYİN, ÇİFT MASKE TAKIN’







Hiç bir bilimsel dayanağı olmayan bir acemilikle normalleşmeye geçildiğini ifade eden Doç. Dr. Altındiş, şu uyarılardı bulundu: “1 Mart tarihinden bugüne 700 bin insan hastalandı. 700 bin! Bu hem toplum için, hem de sağlıkçılar/sağlık sistemi için korkunç bir rakam. Oysa kaybettiklerimiz rakam değil, can.





Bugünlerde devlet önlem almadığı için vatandaş olarak sizlerin önlem almanız çok kritik. Varyant çok hızlı yayıldığı için iki maskeyi üst üste takmaya çalışın. Zorunlu değilse kesinlikle kapalı alanlara girmeyin. Kapalı alanlara girmek zorundaysanız maskeleri çıkarmayın.”





Ekonomik kriz ortamında maskeye ulaşmanın bir çok bireye ağır maddi yük oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Altındiş, yerel yönetimlerin vatandaşlara kaliteli maske dağıtmasının önemli olduğun vurguladı. Altındiş, “Devlet bunu aylar öncesinde yapmalıydı ancak beceriksizlik hat safhada” dedi.





Aşı sırası gelenlerin hiç düşünmeden aşılarını almasının önemli olduğunu ifade eden Altındiş ” Türkiye’de uygulanan Sinovac aşısı da, Pfizer aşısı da oldukça güvenli. Yoğun bakımlarda 65 yaş üstü bireylerin sayısının azalması aşının koruyuculuğunun bir göstergesi. Aşılar bu dönem virüse karşı en önemli aracımız” değerlendirmesinde bulundu.





‘NİSAN AYINDA SOSYALLEŞME PLANLARINIZI İPTAL EDİN’





Doç. Dr. Altındiş, özellikle Nisan ayı içinde kapalı mekanlarda tüm sosyalleşme planlarınızı iptal etmenizi öneririm. Ev gezmeleri, ziyaretler, taziyeler, nişanlar/sözler, birlikte yeme içme, kafede/restoranda oturma, ortak iftar, teravih namazıi vd ibadetler. Otobüs yolculukları da çok riskli.





Türkiye dünyada en çok vaka bulan ve pandeminin varyantlarla tamamen kontrolden çıktığı ülkelerden olduğun için, sadece okulların kapatılması değil, aşıların çok hızlandırıldığı, sosyal devlet/maddi destekli, 4 haftalık bir kapanmaya ihtiyacımız var.