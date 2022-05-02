Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de koronavirüs: 24 saatte 8 can kaybı /02 Mayıs 2022 20:33

Türkiye'de koronavirüs: 24 saatte 8 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 783 Covid-19 testi yapıldı, 1344 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 97 bin 783 Covid-19 testi yapıldı, 1344 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1402 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 501 bin 398 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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