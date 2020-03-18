Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 2. ölüm... /18 Mart 2020 23:22

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 2. ölüm...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son Koronavirüs rakamlarını açıkladı. Virüs kaynaklı can kaybının 2'ye çıktığını ifade eden Koca, vaka sayısının ise 93 kişi artışla toplam 191'e ulaştığını belirtti.

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Fahrettin Koca, Türkiye'de bir yurttaşın daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Koca açıklamasında 93 yeni vakanın da olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 1 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini bildirirken 93 yeni vakanın da olduğu bilgisini verdi. Bakan Koca'nın verdiği bilgilere göre Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle toplamda 2 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı da 191'e yükselmiş oldu.

Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

"61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."
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