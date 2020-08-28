Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 36 yeni can kaydı, 1517 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 36 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 517 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 245 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 265 bin 515'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 17 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 896





Tabloya göre, toplam test sayısı 6 milyon 835 bin 674, toplam ağır hasta sayısı 896 oldu. Bugünkü test sayısı 107 bin 814 olarak kayıtlara geçti.





'BUGÜN 36 CAN DAHA KAYBETTİK'





Koca, ''Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 28 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:











