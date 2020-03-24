Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Koronavürüs nedeniyle yaşanan can kaybı 44 oldu /24 Mart 2020 23:34

Türkiye'de Koronavürüs nedeniyle yaşanan can kaybı 44 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir açıklamada bulundu. Türkiye'de son 24 saat içinde Koronavirüs nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade eden Koca, yapılan yeni 3 bin 952 testten ise 343 sonucun pozitif çıktığını belirtti. Böylece Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 olurken, tespit edilen toplan hasta sayısı ise 1872'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 343 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece  Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 44'e; vaka sayısı da 1872'ye yükselmiş oldu. 

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Koronavirüs'ün Türkiye'deki son durumuna ilişkin açıklama yaptı. 

Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığı bilgisini veren Koca, 343 yeni tanı konduğunu söyledi. Koca, hayatını kaybeden 7 kişiden birinin KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olduğunu 6'sının ise ileri yaşta olduğunu belirtti. 


24 Mart korona
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
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