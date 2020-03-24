Türkiye'de Koronavürüs nedeniyle yaşanan can kaybı 44 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 343 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 44'e; vaka sayısı da 1872'ye yükselmiş oldu.





Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Koronavirüs'ün Türkiye'deki son durumuna ilişkin açıklama yaptı.





Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığı bilgisini veren Koca, 343 yeni tanı konduğunu söyledi. Koca, hayatını kaybeden 7 kişiden birinin KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olduğunu 6'sının ise ileri yaşta olduğunu belirtti.







