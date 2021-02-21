Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de kredi borcu 866 milyar lirayı geçti /21 Şubat 2021 14:36

Türkiye'de kredi borcu 866 milyar lirayı geçti

Salgının da etkisiyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 2 milyon 107 bin kişi artarken toplam borç da 618,5 milyar liradan 866,6 milyar liraya çıktı.

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Türkiye’de yaşanan ekonomik krize geçen nisan ayında eklenen küresel Covid-19 salgını ve bunun getirdiği kısıtlamalar, özellikle toplumun geniş kesimlerini her anlamda olumsuz etkiledi.

Bu dönemde artan işsizlik, düşen ücret gibi nedenler de bireyleri günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla krediye yönlendirdi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin dün açıkladığı veriler de bunu bir kez daha ortaya koydu:

- 2020 yılı sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı 2019 sonuna kıyasla 2 milyon 107 bin kişi artarak 34 milyon 4 bin kişiye yükseldi. Bu kişilerin kredi borcu da 618,5 milyar liradan 866,6 milyar liraya ulaştı. 

- Bu kapsamda bireysel konut kredisi borcu olanların sayısı 112 bin kişi artarak 2 milyon 601 bin kişiye çıkarken borç miktarı da 206,4 milyar liradan 287,1 milyar liraya yükseldi. 

- Bireysel ihtiyaç kredisi borcu olanların sayısı da 2 milyon 370 bin kişi artarak 27 milyon 885 bine, borç tutarı 266,4 milyar liradan 395,2 milyar liraya ulaştı.

- Bireysel taşıt kredisi borcu olanların sayısı ise 22 bin kişi azalarak 430 bine inerken bu kişilerin borç tutarı 26,5 milyar liradan 40,5 milyar liraya çıktı.

Öte yandan, 2019 sonundan 2020 sonuna toplam bireysel kredi borcu ortalaması 19 bin 390 liradan 25 bin 484 liraya yükseldi. Ortalama borcun en yüksek olduğu ilk 5 şehir ise 26 bin 293 lira ile Ankara, 23 bin 150 lira ile İzmir, 21 bin 917 lira ile Mersin, 21 bin 871 lira ile Tekirdağ ve 21 bin 319 lira ile Antalya oldu.
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