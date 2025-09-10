Türkiye'de mahkum sayısı 34 ilin nüfusunu geride bıraktı





Türkiye’de cezaevlerindeki doluluk oranı, tutuklamaların artması ve uzun tutukluluk süreleri nedeniyle hızla yükseliyor.





Sözcü’nün haberine göre, 1 Eylül itibarıyla, 295 bin kapasiteli cezaevlerinde toplam 419 bin 194 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 356 bin 710’u hükümlü, 62 bin 484’ü ise tutuklu olarak kaydedildi.





Yeni Cezaevleri İnşa Edilecek





Bu artış karşısında hükümet, yeni cezaevleri inşa etmek için önemli bir bütçe ayırdı. Niğde Ceza İnfaz Kurumu’nun yapımı için 1 milyar 423 milyon 544 bin TL harcanacak. Tokat Niksar Cezaevi 897 milyon TL’ye, Çorum Osmancık Ceza İnfaz Kurumu ise 1 milyar 108 milyon TL’ye mal olacak.





2025 yılı içinde toplam 11 yeni cezaevi inşa edilecek. 2027 yılı sonuna kadar cezaevleri için toplamda 23 milyar 585 milyon TL’lik bir kaynak kullanılması planlanıyor.