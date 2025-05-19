Türkiye'de masaya oturmuşlardı, kritik açıklama geldi!

Rusya lideri Putin'den "kanı durdurmasını" isteyeceğini söyleyen ABD Başkanı Trump cephesinden, görüşmeye kısa süre kala çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiklerini vurguladı.
'BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL'
Başkan Yardımcısı Vance, "Ukrayna’da savaş konusunda görüşmelerde bir çıkmazda olduğumuzun farkındayız. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda 'Bu bizim savaşımız değil' demek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.