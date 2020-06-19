Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de maske takmayana 900 TL ceza /19 Haziran 2020 12:04

Türkiye'de maske takmayana 900 TL ceza

Türkiye'de maske takma zorunluğuna uymayanlara 900 bin TL para cezası geliyor. Ceza uygulaması 22 Haziran'dan itibaren başlayacak.

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Türkiye'de İçişleri Bakanlığı maske takma zorunluluğuna uymayanların üç gün süreyle uyarılıp bilgilendirilmesi, 22 Haziran Pazartesi'den itibaren de bu kuralı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesilmesine ilişkin valiliklere talimat verdi.

Talimatta, salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğu işaret ediliyor.

Ayrıca il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğine dikkat  çekiliyor.

Üç gün denetim yapılacak

Bakanlık, kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve denetimlerin artırılmasını da istedi.

Bakanlığın belirlediği kurallara göre bugün, yarın ve pazar günleri kontrollerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirilecek.

Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren de ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

İllerde maske kullanımı zorunluluğu

Türkiye'de 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde maske takılması zorunluluğu bulunuyor.
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