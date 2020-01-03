Türkiye'de memur ve emeklinin alacağı zam farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu.







TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.





NTV'nin aktardığına göre, TÜFE aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1.45 oranında enflasyon farkı alacak. Toplamda ise 6.45 oranında zam maaşlara yansıyacak.





SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.