Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de memur ve emeklinin alacağı zam farkı belli oldu /03 Ocak 2020 10:40

Türkiye'de memur ve emeklinin alacağı zam farkı belli oldu

2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri net yüzde 6.5 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 1.5 enflasyon farkı oranında zam alacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı belli oldu.

TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.

NTV'nin aktardığına göre, TÜFE aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1.45 oranında enflasyon farkı alacak. Toplamda ise 6.45 oranında zam maaşlara yansıyacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.
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