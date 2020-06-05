Türkiye'de memura verilen zam 4 ayda erimiş

Enflasyonun mayıs ayında yüzde 4,57'ye yükselmesiyle memur ve emeklilere yılın başında verilen yüzde 4'lük zam eriyip yok oldu. Üstüne de milyonlarca çalışan ve emekli hükümetten alacaklı hale geldi.







Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), yılın ilk beş ayında gerçekleşen enflasyon verileri üzerinden memur maaşlarında yaşanan erimeyi hesapladı.





BASK'ın çarşı pazardaki fiyat artışları yerine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerini kullanarak yaptığı hesaplamalar dahi yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve emeklilerin alım güçlerinin büyük ölçüde azalarak, maaşlarının 2019 seviyesine gerilediğini ortaya koydu.





Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, çalışanların hayat pahalılığı karşısındaki yoksullaşmasını gözler önüne seren hesaplama, yılbaşında hiçbir zam alamayan, hatta zam yerine son dönemde maaşları düşürülen, gelirleri büyük ölçüde azalan hatta yok olan dar gelirlilerin durumunun ne kadar içler acısı olduğunu da gösterdi.





BASK'ın hesaplamalarına göre, devlet hastanesinde çalışan uzman bir hekim, yılbaşında yüzde 4'lük artışla 286 lira 29 kuruş zam aldı. Ancak yılbaşından bu yana geçen beş ayda tüketici enflasyonu yüzde 4,57 arttı. Enflasyon zammın bile üzerine çıkınca uzman hekimin maaşından 340 lira 17 kuruşu aldı götürdü.





Böylece hekimin hükümetten 53 lira 88 kuruş alacağı oluştu. Aynı şekilde beş aylık enflasyonun yılbaşı zammının üzerine çıkması nedeniyle memur 27 lira, öğretmen 35 lira, hemşire 30 lira, mühendis 47 lira kaybetti.





MUTFAKTA HARCAMALARINDA ARTIŞ ORANI YÜZDE 12,2





BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, ilk bei aydaki yüzde 4,57'lik enflasyona rağmen aynı dönemde mutfak harcamalarının yüzde 12,2 arttığını dolayısıyla memur ve emeklilerin gıda fiyatlarındaki artış karşısında daha fazla ezildiğini söyledi.





TÜİK'in enflasyonu düşük gösterebilmek için ocak ayında gıda ve alkolsüz içeceklerin harcama gurubu ağırlığını yüzde 23,29'dan yüzde 22,77'ye düşürdüğüne işaret eden Zengin, “Coronavirus salgını nedeniyle el yakan fiyatların TÜİK tarafından nasıl kaybedildiğini anlayamadık” dedi.





DEVLET MEMURLARIN YOKSUL OLDUĞUNU İTİRAF EDİYOR





Bayram Zengin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılı orta öğretim bursluluk sınavı başvuruları için aylık geliri 4 bin 880 TL'nin altında olan aileleri yoksul saydığına da işaret ederken, “Bu durumda yardımcı hizmetler sınıfında olanların, lisans mezunları dahil memur kadrosunda çalışanların, öğretmen ve hemşireler ile benzeri pozisyonlarda çalışanlar ile emeklilerinin tamamı yoksul sayılmaktadır. Yani MEB, memurlarının yüzde 60'ının, emeklilerinin tamamının yoksul olduğunu itiraf etmektedir” dedi.





Zengin, bu ay kiralara yüzde 12,1 zam yapılacağını da belirtirken, kiradaki memurların hem enflasyon hem de kira artışları nedeniyle daha da fakirleştiğini söyledi.