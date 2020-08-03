Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de neredeyse bin yeni vak'a daha /03 Ağustos 2020 20:10

Türkiye'de neredeyse bin yeni vak'a daha

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybeti, 995 kişiye ise yeni tanı kondu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 5 bin 747'ye ulaştı. 

24 saatte 41 bin 301 test yapıldı ve 995 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 233 bin 851 oldu. 

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 1003 artarak 217 bin 497'ye yükseldi. 

?Koca: Endişe duyuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de neredeyse bin yeni vak'a daha Sonraki Haber >>

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:05:13