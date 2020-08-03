Türkiye'de neredeyse bin yeni vak'a daha

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 5 bin 747'ye ulaştı.







24 saatte 41 bin 301 test yapıldı ve 995 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 233 bin 851 oldu.





Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 1003 artarak 217 bin 497'ye yükseldi.





?Koca: Endişe duyuyoruz





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.