Türkiye'de Okullar tatil edildi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe’de yapılan toplantı sona erdi. 5 saat süren toplantının ardından açıklama yapılıyor.





Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda Corona virüsü zirvesinin dar kapsamlı olacağını açıklamıştı ancak toplantıya tüm kabine üyelerinin katıldığı belirtildi.





OKULLAR TATİL EDİLDİ





Toplantının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor:





* Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında bir dizi karar alındı. Orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek.





* 23 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitim yöntemiyle ve televizyon kanalından eğitimlerine devam edeceklerdir.





* Üniversiteler de 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildi.





* Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.





* Kamu personellerin yurt dışına çıkışları izne tabi olacak.





* Vatandaşların da yurt dışı ziyaretlerini bir müddet ertelemeleri önerilmektedir.





* Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da kendilerini 14 gün tecrit etmeleri önerilmektedir.





* Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretleri ertelendi.





CORONA VİRÜSÜ ZİRVESİNE KİMLER KATILDI?





Beştepe'de yapılan toplantıya katılan isimler şöyle:









* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

* Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

* Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

* Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

* Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

* Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

* Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

* Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

* Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

* YÖK Başkanı Yekta Saraç

* Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

* İletişim Başkanı Fahrettin Altun





TÜRKİYE’DE CORONA VİRÜSÜ





Sağlık Bakanı Koca, 10 Mart'ta Türkiye'deki ilk vakanın tespit edildiğini duyurduktan sonra yaptığı açıklamada okulların tatil edilip edilmemesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşüleceğini aktarmış; Bakan Ziya Selçuk da “Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.





Erdoğan da dün grup toplantısında bugünü işaret etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:









* Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla iş birliği halinde gereken koruma tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamayı sürdürecek, yarın da dar çerçeve bir toplantıyı bakanlarımız ve ilgili kurumlarımızla başkanlığımda yapacağız.





Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etmiş, YÖK Başkanı Yekta Saraç da üniversitelerin tatil kararı için “Bu kararı bizim dışımızda bir mercinin, devletin alması lazım” ifadelerini kullanmıştı.