Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Özel okullarda zam çıkmazı /14 Ocak 2022 14:25

Türkiye'de Özel okullarda zam çıkmazı

Veliler tavan olarak belirlenen yüzde 37’lik özel okul zammının ek hizmet ücretleri ile arttığını söylüyor. Özel okullar ise elektrik ve personel giderlerindeki artış nedeniyle makul oranda zam yaptıklarını belirtiyor.

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Türkiye yüzde 36’lık rekor enflasyonun etkilerini neredeyse her sektörde hissetmeye devam ediyor. Vatandaşların bu konuda sesini yükselttiği son alan ise eğitim oldu. Özel okullarda erken kayıt dönemi vatandaşları zorlayan zamlarla başladı.

Geçtiğimiz günlerde özel okulların yüzde 60’ı aşan zamlar uygulayabileceği konuşulsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların yüzde 37’den fazla zam yapamayacağını açıkladı. Ancak veliler bu tavan orana da itiraz ediyor.

70 bin liraya dayandı
Zira özel anaokullarında bile ortalama yıllık ücretler 50 bin liradan başlıyordu. Bu yeni tavan zamla özel kurumlarda tek çocuk için sadece eğitim ücretinin yıllık faturası 70 bin liraya dayanmış oluyor.

Veliler ise okulların yemek, servis ve kitap seti gibi ücretlere yüzde 100’e yakın zamlar yaptığını ve bu hizmetlerin bir zorunluluk olarak velilere dayatıldığını belirtiyor. Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan’a göre böylece toplamda uygulanan zam geçen yıla göre yüzde 60’ın üzerine çıkmış oluyor.

Özkan, bu durumla ilgili "Okulların çoğu yemek ücretine yüzde 100’e varan zamlar yaptı. Dışarıda bin liraya satılan kitap setleri 5 bin liraya bize sunuluyor. Bu ücretler sürekli artıyor. Yönetmeliğe göre bu hizmetler velilere bir zorunluluk olarak sunulamaz. Ancak kayıt esnasında bu bir zorunluluk olarak masaya konuyor. Eğitim ücreti yüzde 37 artmış gibi görünse de velilerin toplamda ödediği oran yıllık olarak daha fazla yükseliyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Ve yeni bir düzenleme ile bu ek ücretlerdeki artışın da sınırlandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullanıyor.
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