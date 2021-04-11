Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye'de Pinterest ile ilgili yeni karar /11 Nisan 2021 20:56

Türkiye'de Pinterest ile ilgili yeni karar

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar arasında yer alan Pinterest yönetiminin de Türkiye temsilcisi belirlemesi sonrasında siteye uygulanan reklam yasağının kaldırıldığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre BTK, Pinterest'in temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi dolayısıyla reklam yasağının kaldırılmasına karar verdi.

BTK'nin, Pinterest Inc Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pinterest'in, ilgili kanunda düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19 Ocak 2021 tarihli reklam yasağının kaldırılması kararlaştırıldı.

Sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurmuştu. Böylelikle Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.
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