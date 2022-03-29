Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Rama'ZAM' kabusu /29 Mart 2022 09:04

Türkiye'de Rama'ZAM' kabusu

Yeniçağ Gazetesi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarını geçersiz kılan gerçeğe yer verdiği manşetiyle okuyucularıyla buluştu.

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Yeniçağ Gazetesi, bugün de yine herkesin konuşacağı bir başlıkla çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarını geçersiz kılan gerçeği manşete taşıyan Yeniçağ, "Ramazan kolisine göre enflasyon: Yüzde 150" başlığı ile çıktı.

Haberde, "Hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki frenlenemez yükseliş sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun tartışılan enflasyon rakamlarını geçersiz kılan bir gerçek de Ramazan kolisiyle ortaya çıktı. Geçen yıl aynı miktarda, aynı ürünlerle dolu bir gıda kolisi bedelindeki artış oranı bu sene yüzde 150'yi buldu" ifadeleri kullanıldı.

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