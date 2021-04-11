Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Ramazan ayında kapanma gündemde /11 Nisan 2021 09:05

Türkiye'de Ramazan ayında kapanma gündemde

Kuaför ve spor salonlarına yasak; düğün, taziye, asker uğurlamaya sınırlama gelebilir

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Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, “Korona vakalarının 60 bine dayanmasının ardından yeni önlemlerin gelip gelmeyeceği gündemin bir numaralı konusu oldu. Kulislerde ramazan ayı boyunca kapanma seçeneği tartışılıyor. Hükümetin de bu seçeneğe sıcak baktığı söyleniyor…” iddiasında bulundu.

Babacan yazısında, “Hükümette kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerde, turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor. Bunun için, ramazanda ‘kapatma’ yapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına daha 'az vaka ve kontrollü pandemiyle' girmenin doğru olacağını, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleyenler olduğunu biliyoruz. 'Mart başında erken açıldık. Kademeli normalleşmeye nisan ayında başlamalıydık' diyen hocaların sözlerinin dinlenmemesinin faturasının ödendiğini ifade edenler de var. Bu arada, 'tam kapanma' ile 'kapatma' arasında ciddi fark olduğu anlatılıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin pandemi sürecinde tam kapanma uygulamadığını, bunun üretim ve dağıtım zincirinin de durması anlamına geldiğini belirtiyorlar. Türkiye’nin en riskli dönemlerde uyguladığı kararlara sadece 'kapatma' deniliyor. Bu da, bundan altı ay önce yayınlanan genelgelere yeniden dönülmesi anlamına geliyor. Yani lokantaların, kafelerin kapatılması, belki kuaför ve spor salonlarına yasak gelmesi, 65 yaş ve 20 yaş için yeni kurallar ve saat uygulamasının yapılması, düğün, taziye, asker uğurlama gibi konularda sınırlama getirilmesi. Bunun biraz gevşetilmiş halini marttan önce yaşıyorduk zaten. Şimdi kulislerde hükümetin, ramazan boyunca 'kapatmaya' daha yakın olduğu söyleniyor.” ifadesini kullandı.
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