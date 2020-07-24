Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de rastgele 150 kişiye koronavirüs testi uygulandı /24 Temmuz 2020 22:40

Türkiye'de rastgele 150 kişiye koronavirüs testi uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de rastgele 150 bin kişiye yapılan koronavirüs testi sonrasında 1000 kişideki vürüs oranının 2,5 olduğunu ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki Covid-19 tarama sonuçlarını açıkladı. Koca, "150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye genelindeki  Covid-19 tarama sonuçlarını açıkladı. Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

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