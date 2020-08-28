Türkiye'de Salgın yönetiminde gidişat iyi değil

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç dört pandemi hastanesinin tamamının dolu olduğunu açıkladı.



Dr. Ali Karakoç başkentteki durumu şu sözlerle anlattı: “Bakanlığın açıkladığı 1500’lü rakamlar var ama bu rakam Ankara’nın rakamı bile değil. Vaka sayısı çok fazla, dört pandemi hastanesinin tamamı dolu, yatak kalmadı. Covid servisinde çalışan arkadaşlarımız her gün yeni servislerin Covid servisine dönüştürüldüğünü ve yetmediğini anlatıyor. Pandemi hastanelerinin önünde hastalar kuyrukta bekliyor. Çalışanlar da yıprandı. Temmuzda anket yaptık. Ankete katılan hekimlerin üçte biri tükendik diyor, sağlıkçıların üçte biri depresyonda olduğunu söylüyor, bütün bunlara rağmen Ankara’da sağlık çalışanlarının hiçbirine ek ödeme iki aydır yapılmıyor. Kamusal acil sağlık krizi yaşanırken iktidar, halen sağlık emekçilerini atamıyor, hukuk garabeti yaşanıyor.”





İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise İstanbul’da da vakaların arttığını duyduklarını belirterek 1 Haziran sonrası önlemlerin gevşeltilmesinin Ayasofya’nın açılışının ve sınavların bunda etkili olduğunu söyledi.





İzmir’de bir ayda ciddi artış





İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı da İzmir’de özellikle son bir ayda ciddi vaka artışları olduğuna dair bilgiler aldıklarını söyleyerek “Böyle devam ederse İzmir’de ciddi bir sıkıntı ortaya çıkabilir” uyarısında bulundu.





‘İmdat çığlıkları‘





Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Selahattin Menteş hasta sayılarının her gün arttığını vurgulayarak şunları söyledi: “Yoğun bakımlarımız tamamen dolu, acillerde her gün doktorlar birbirlerine hasta devrederken en az ’15- 20 Covid hastasını nereye yatıracağız’ diye birbirine soruyor. Biz artık tükenmiş ve imdat çığlıkları atma noktasındayız.”