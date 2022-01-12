Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de salgının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi /12 Ocak 2022 20:36

Türkiye'de salgının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet siteis üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Covid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI!

Bakanlığın 11 Ocak verilerine göre, dün 430 bin 253 test yapılmıştı. Dün, 74 bin 266 vaka tespit edilirken, 137 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise salgının başından beri en yüksek vaka sayısı kaydedildi ve 78 bine yakın yurttaş koronavirüse yakalandı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Türkiye'nin 12 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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