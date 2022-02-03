Türkiye'de kullanılmaya başlayacak Covid-19 ilacının adı ne?

Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Koca yaptığı açıklamada, ''Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir'' ifadelerini kullandı.



Alınan kararları açıklayan Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şöyle;

''Yerli aşımız Turkovac’ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır



Bilim Kurulumuz salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı.



Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul’da günlük Vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir’de vaka sayıları son iki haftada 3’te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir.



Güçlü sağlık altyapımızın sınırsız bir kapasite olmadığını daha önce de ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı %57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı %68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı %31’dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir.



Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir.