Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye'de satışı olmayan koronavirüs ilacı karaborsada /12 Ocak 2022 07:25

Türkiye'de satışı olmayan koronavirüs ilacı karaborsada

CHP Covid-19 Danışma Kurulu’nun raporunda, Türkiye’de satışı olmayan korona ilacı Molnupiravir’in yurda kaçak yollarla girdiği tespit edildi. 250 euro ödeyenler ilacı yasadışı temin ediyor.

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Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla artan günlük vaka sayıları, CHP’yi de harekete geçirdi. Partinin, salgının başında kurduğu Covid-19 Danışma Kurulu, iki haftada bir toplanıp durum değerlendirme raporu hazırlayacak. Raporlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da sunulacak. Kurulun ilk raporu ise karaborsa ilaçlara dikkat çekildi.

CHP Danışma Kurulu’nun raporunda “Molnupiravir isimli ilacın kaçak yollardan temin edildiği ve 250 euro'ya satıldığı bilinmektedir” denildi.

Kurul, ilaçların kaçak yollardan gelmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, riskli gruplarda kullanılmak üzere geliştirilen ve dünyada kullanıma giren “yeni” ilaçların Türkiye’de de riskli grupların ücretsiz kullanımına sunulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu ilaçlar kaçak yollarla ülkemize sokuluyor. Karaborsada 250 euro'ya alıcı buluyor. Burada ilaç güvenliği sorunu ortaya çıkıyor. Gerçek olup olmadıkları denetlenemiyor. Diğer taraftan ihtiyacı olanların ulaşamadığı ilaca, ihtiyacı olmasa bile parası olanların ulaşabilmesi söz konusu."
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