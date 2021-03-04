Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de sertifikalandırılan maskelere İtalya'da soruşturma açıldı /04 Mart 2021 19:15

Türkiye'de sertifikalandırılan maskelere İtalya'da soruşturma açıldı

İtalya'da Roma Başsavcılığı'nın, Ffp2 tipi maskelerin AB normlarına uygunluğu ile ilgili başlattığı soruşturmada merkezi İstanbul'da olan bir firmanın verdiği sertifikalara sahip Çin menşeili ürünler incelenme altında.

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İtalya'da bir ithalat firmasının, 20 farklı maske hakkında özel bir laboratuvarda yaptırdığı testlerde, hava filtreleme oranı yüzde 95 olması gereken Ffp2 (N95) maskelerinin bazılarının yüzde 50 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı.

Bu kapsamda merkezi İstanbul'da olan bir firmanın verdiği sertifikalara sahip Çin menşei ürünlerle ilgili de  inceleme başlatıldı. 

Euronews Türkçe servisinin ulaştığı Universal Sertifikasyon yönetimi sorumluluğun üretici firmalarda olduğunu beyan ederek, İtalyan basınına yansıyan haberlerde kaynak gösterilen değerlendirmelerin şirketin faaliyet gösterdiği uygunluk değerlendirme çalışmalarında referans alınamayacağını savundu.

Piyasada bulunan FfP2 maske sertifikalarının normlara uygunluğu hakkında Roma Savcılığı'nda başlatılan soruşturmanın merkezinde Çin menşei maskelere AB normlarınca sertifika sağlayan Türk firması bulunduğu ifade ediliyor.

Yapılan soruşturmada yer alan bir mali polis yetkilisi, İtalyan La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu aşamada sadece Universal firmasının yüksek sayıda sertifika verdiğini söyleyebilirim. Firma birkaç sorumuza yanıt verdi. Hızlı işlem yaptıkları için Çinli üreticiler tarafından tercih edildiklerini belirttiler. " ifadelerini kullandı.

Yetkili, AB menşeili olmayan maskelerin Avrupa piyasasında satılabilmesi için akredite edilmiş kurumlardan CE sertifikası alması gerektiğini vurguladı.

AB Sahtecilikle Mücadele Ofisi (Olaf) da CE 2163 sertifikaların uygunluğunun denetlenmesi hakkında inceleme başlattı.

CE 2163 sertifikalı uygun fiyatlı Çin menşeili Ffp2 maskeler, internet satış kanalları da dahil olmak üzere İtalya piyasasında oldukça önemli pazar payına sahip.

Universal Sertifikasyon, perşembe günü Euronews'e gönderdiği yazılı açıklamada, Universal Cert sertifikalı maskelerin Çin'in haricinde Türkiye, İtalya, Almanya ve diğer AB ülkelerinde de üretildiğini belirtilerek, "Şirketimiz tarafından sertifikalandırılan maskeler ile ilgili bu haberlere kaynak olarak gösterilen değerlendirmeler, şirketimizin faaliyet gösterdiği uygunluk değerlendirme çalışmalarında referans alınamaz" ifadeleri kullanıldı.
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