Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de seyahat kısıtlamasında yeni dönem: İzin çıktı /30 Mayıs 2020 20:35

Türkiye'de seyahat kısıtlamasında yeni dönem: İzin çıktı

Türkiye'de Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması karında 1 Haziran itibariyle yeni bir aşamaya geçileceği belirtiliyor. Bu kapsamda 18 yaş altı çocukların da velileriyle birlikte şehir içi ve şehirler arasında seyahat etmesine izin verileceği ifade edildi.

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Bakanlıktan gönderilen genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

Büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.

Uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek
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