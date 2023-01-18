Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de sıradan bir gün: Sahte diş doktoru 'inşaat işçisi' çıktı /18 Ocak 2023 11:15

Türkiye'de sıradan bir gün: Sahte diş doktoru 'inşaat işçisi' çıktı

'Sahte doktor' skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da diş ağrısı çeken bir kişinin akraba önerisiyle eve çağırdığı diş doktoru 'inşaat işçisi' çıktı.

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Geçen yıl 1 Mayıs tarihinde İstanbul Şişli'de; 44 yaşındaki Rıdvan K., akrabasına dişinin ağrıdığını söyledi. Akrabası Fırat K., ise bir dişçi tanıdığının olduğunu isterse eve gelip kendisini tedavi edebileceğini aktardı.

EVDE DİŞ TEDAVİSİNE 10 BİN LİRA

Diş ağrısı çeken Rıdvan K., akrabasının önerisini kabul ederek 40 yaşındaki Ferhat B.'yi evine davet etti. Diş tedavisi aletleriyle eve gelen Ferhat B., ağrı çeken Rıdvan K.'ye bir takım tedavi uyguladı.

Rıdvan K., dişçisine yaptığı uygulamalar karşılığında toplamda 10 bin lira ödeme gerçekleştirdi. Ancak Rıdvan K., tedaviye rağmen diş ağrılarını dindiremedi.

DİŞ DOKTORU İNŞAAT İŞÇİSİ ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; evine tedaviye gelen Ferhat B.'den şüphelenen Rıdvan K. yaptığı araştırmada kendisini tedavi eden kişinin gerçek doktor olmadığını öğrendi.

Kendisini tedavi eden yurttaşın inşaat işçisi olduğunu öğrenen Rıdvan K. yaşadığı şokla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
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