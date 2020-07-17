Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de son 24 içindeki virüs tablosu: 18 can kaybı, 926 yeni vaka /17 Temmuz 2020 22:07

Türkiye'de son 24 içindeki virüs tablosu: 18 can kaybı, 926 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içindeki koronavirüs verilerini açıkladı. Bu bilgiye göre son 24 saat içinde virüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybederken, 926 yeni tanı konuldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 926 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 926 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 458 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 217 bin 799'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 14 oldu. 

'TEDAVİLERE BAĞLI ARTIŞ VAR'

Koca, ''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi imkanıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz'' dedi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:


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