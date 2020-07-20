Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de son 24 saatin salgın tablosu: 17 can kaybı, 931 vaka tespiti /20 Temmuz 2020 21:46

Türkiye'de son 24 saatin salgın tablosu: 17 can kaybı, 931 vaka tespiti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de son 24 saat içinde elde edilen koronavirüs verilerini paylaştı. Bu bilgilere göre son 24 saatte 17 can kaybı yaşanırken, 931 de vaka tespit edildi. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 992 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 17 yurttaş, salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Tabloda 931 koronavirüs vakasının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı açıklanan tabloya göre 17 kişi artarak 5 bin 508'e yükseldi. Covid-19 vakasının 931 kişi artarak 5 bin 572'ye ulaştığı Türkiye'de iyileşen kişi sayısı da bugün hastalığı atlatan 992 kişiyle birlikte 203 bin 022 oldu. 

Yoğun bakımda yatan hasta sayısının bin 243 olduğu tabloda entübe hasta sayısı 385 olarak açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada son üç günde vaka ortalaması en yüksek ve düşük 5 ili açıklayarak şu bilgiyi verdi:

"Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok."


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