Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de son 24 saatlik dilimde 1491 yeni vaka tespit edildi /27 Ağustos 2020 22:08

Türkiye'de son 24 saatlik dilimde 1491 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatlik dilimde Türkiye'de ortaya çıkan koronavirüs verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 26 kişi artarak 6 bin 209'a yükseldi.

Türkiye'de bugün enfekte olanların sayısı bin 491 olurken, iyileşen kişi sayısı da 995 olarak açıklandı. Koronavirüs hastalığını ağır şekilde geçirenlerin sayısı ise 862'ye yükseldi.



Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.
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