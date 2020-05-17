Türkiye'de son 75 yılın sıcaklık rekorları kırıldı

Türkiye’de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya’da cumartesi günü en yüksek sıcaklık 37.4 derece ölçülürken, bugün öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi geçti.







İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU





Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 11.23’te 75 yıl önceki en yüksek sıcaklık 38.7’yi gösterdi. Yalnızca 7 dakika sonra termometreler son 91 yılın en yüksek sıcaklığı olan 38.8’i göstererek rekor kırdı. Kentte nem oranının yüzde 8, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu kaydedildi. Saatler 12.30’u gösterdiğinde 40.2, Saat 13.45’te ise 41.8 derece ile rekor kırıldı.





TÜM ZAMANLARIN MAYIS REKORU





Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin ise yaptığı açıklamada, “1945’te 38.7 derece olarak ölçülen mayıs ayı rekor sıcaklık değeri an itibari ile aşılarak 38.8 derece olarak ölçüldü. Antalya’da tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklık artmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.





Sıcaklık rekorunun kırılmasının beklendiği kentte hafta sonu olmasına rağmen sessizliğin hakim olduğu görüldü. Kısıtlama olmamasına rağmen vatandaşların sıcak hava nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi, Üç Kapılar ve Konyaaltı Sahili’ni tepeden gören varyant seyir terasının oldukça sakin olduğu gözlendi.





SICAKTAN KURTULMAYA ÇALIŞTILAR





Antalya’da hava sıcaklığı rekoru kırılırken, dün ve bugün sıcaktan bunalan kent halkı ise serinlemek için farklı yöntemler seçti. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde kimi üzerinde elbiseleriyle hortumla duş alırken, kimi pet şişelere doldurduğu suyu başından aşağı döktü. Bir vatandaş ise bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve her kış kayak severlerin akın ettiği Saklıkent Kayak Merkezi çevresinde kalan az miktarda kar kütlesi üzerinde kayarak serinledi. Vatandaşların bulduğu önlemler bunaltıcı sıcağın etkisini gözler önüne serdi.





ADANA’DAN DA REKOR





Bir rekor da Adana’dan geldi. Kentte bugün hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşarak, 1929 yılından bu yana Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.





Adana’da Meteoroloji verilerine göre 1929-2020 arasında Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık bugüne kadar 41.3 derece olarak ölçüldü. Bugün hava sıcaklığının gölgede 42 derece ölçülmesi ile 91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Güneşe direkt maruz kalan termometreler ise 46 dereceyi gösterdi.





BURSA DA KATILDI





Bursa’da, son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ölçülmüştü.





Türkiye’de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 35 derece ölçülürken, bugün ise öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık 38 derece oldu.





1945’TEN BERİ İLK





kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 13.30’da 38 dereceyi gösterdi. Kentte nem oranının ise yüzde 51 olduğu kaydedildi.