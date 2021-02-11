Türkiye'de son virüs tablosu: Can kaybı 100'ün yeni vaka da 8 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 yurttaşın daha yaşamını yitirirken 7 bin 590 kişide yeni vaka görüldü. 660 kişinin de koronavirüs hastası olarak tespit edildiği belirtildi.





Koronavirüs nedeniyle toplam olarak 27 bin 187 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 811, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 453 bin 96 oldu.





Türkiye'nin 11 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







