Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de Sosyal medya kapanıyor mu? /01 Kasım 2020 15:18

Türkiye'de Sosyal medya kapanıyor mu?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) sosyal ağ sağlayıcılarına “temsilcilerini belirlemeleri” için tanıdığı süre yarın sona erecek.Henüz temsilcilik için başvuru yaptığı kamuoyu ile paylaşılan bir sosyal medya platformu olmadı.Türkiye'de temsilcilik açmak için başvuruda bulunmayan sosyal ağ sağlayıcılarına, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak

SHABER3.COM

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre yarın sona erecek.

"Sosyal medyaya sansür yasası" olarak nitelenen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 1 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Kanun kapsamında Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü getirilmişti. Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarına BTK'nin 2 Ekim'de yaptığı bildirimle tanınan süre yarın dolacak.

Henüz temsilcilik için başvuru yapmayan sosyal ağ sağlayıcılarının, 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan yasaya ilişkin itiraz başvurusunun sonucunu beklemek istedikleri belirtildi.

Temsilci belirlemeyen ve bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına ilk etapta 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILMIŞTI
Sosyal ağ sağlayıcıları, kanunun getirdiği yükümlülükler konusunda bilgilendirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında, BTK'de video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope ve VK temsilcileri katılmıştı. 
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