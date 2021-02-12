Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de suç oranlarında ciddi artış var /12 Şubat 2021 19:38

Türkiye'de suç oranlarında ciddi artış var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri Türkiye'deki suç oranlarındaki ciddi artışı gözler önüne serdi. TÜİK’in Kasım 2020’de yayınladığı en güncel veri 2019 yılına ait. Buna göre 2019’da ceza infaz kurumlarına 281 bin 605 kişi girdi. Bu sayı 2009 yılında 74 bin 404 kişiydi.

SHABER3.COM

TÜİK'in verileri suç türleri üzerinden incelendiği zaman hırsızlık, cinsel suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık alanında işlenen suçlarda büyük artış görülüyor.

2009 yılında öldürme suçundan içeri girenlerin sayısı 1.514 iken bu sayı 6 kat artarak 9 bin 574’e yaralamada ise 4.5 kat artarak 34 bin 987’ye çıktı.

Aynı dönemde cinsel suçlar 10 kat artarak 562’den 5 bin 800’e yükselirken, hırsızlıktan hükümlülerin sayısı 7 kat, uyuşturucudan hapis cezası alanların sayısı 11 kat arttı.

11 yılda kaçakçılıktan cezaevine konulanların sayısı 9 kat artışla 935’ten 8 bin 111’e yükselirken, sahtecilik suçu 5 kat, yağma 11 kat, trafik suçları ise 15 kat artış gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de suç oranlarında ciddi artış var Sonraki Haber >>

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:45:53