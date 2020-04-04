Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de süne istilası var, kıtlık kapıda /04 Nisan 2020 16:44

Türkiye'de süne istilası var, kıtlık kapıda

Türkiye'de başlayan süne istilası sebebiyle dünyada fındık kıtlığının baş gösterebileceği belirtiliyor.

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The Guardian'ın haberine göre göre süne, kargo kutularında Güneydoğu Asya'dan diğer ülkelere gidiyor ve buradaki sıcak havalarda rahatlıkla çoğalıyor. 

Sünelerin ilk önce Gürcistan'da etkisini gösterdiği ve daha sonra çoğu Karadeniz'de bulunan Türkiye'nin 8 iline yayıldığı belirtildi.

"FINDIĞIN YÜZDE 30'U ZARAR GÖREBİLİR"

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Celal Tuncer eğer yayılma önlenemezse Türkiye'deki fındıkların yüzde 30'unun zarar görebileceğini ifade etti. Bu yaklaşık olarak dünyanın fındık erzağının beşte biri ediyor.

Dünyanın fındık üretiminin yaklaşık yüzde 69'u Türkiye'de yapıldığı için birçok şirket ve bilim insanı süne istilasına karşı hızlı bir biçimde tedbir alınmasını talep etti.

Ocak ayında yapılan bir konferansta, istilanın kontrol altına alınması için süne yumurtalarını yok eden samuray yaban arılarının kullanılabileceği belirtildi. 

Haberde bu yöntemin uygulanması için Türkiye'nin yeteri kadar zamanı olmayabileceği, çünkü düzenlemelerin uzun bir araştırma süreci gerektirdiği belirtildi.

"SAMURAY YABAN ARILARINI KULLANMAK İÇİN BEKLEMEYELİM"

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği? Başkanı İlyas Edip Sevinç, süne istilasının devem ettiğine dikkati çekerek,  samuray yaban arıları konusunda uzun bir araştırma yapmanın "yersiz" olacağını ifade etti.

Prof. Tuncer ise Türkiye'nin başka ülkelerde yapılan araştırmaları inceleyerek sürecin hızlandırılmasını tavsiye etti.

Haberde, önümüzdeki aylardaki hava sıcaklığının önemli rol oynayacağı bildirildi. 

2019 yılında süneler soğuk havalar sebebiyle kış uykusundan geç uyanmış ve bu süreçte fındıklar koruyucu kabuklarını geliştirebilmişti. 

Hava sıcaklığının ortalamanın üzerinde seyredeceğini öngören meteoroloji uzmanlarına göre fındıklar bu sene süne yüzünden zarar görebilir.
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