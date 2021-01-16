Türkiye'de süt 10 TL'ye yaklaştı

Ulusal Süt Konseyi, Aralık 2020'de çiğ süt fiyatlarına zam yapıldığını açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'de çiğ süte 30 kuruş destek vereceklerini belirtmişti. Yapılan zammı süt üreticileri artan yem maliyetlerinden dolayı uzun zamandır beklerken, zam market fiyatlarına da yansımaya başladı. Bugünden itibaren market raflarında 1 lt sütün fiyatı 9 TL'ye yaklaştı.





ÇİĞ SÜTE ZAM ARALIK AYINDA GELDİ

Ulusal Süt Konseyi'nin sektör paydaşları ile yaptığı toplantıdan sonra yüzde 3.6 yağlı ve yüzde 3.2 proteinli çiğ sütün referans fiyatını litre başına 2 lira 30 kuruştan 2 lira 80 kuruşa çıkarılmıştı. Açıklanan fiyat, 1 Ocak 2021'den 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacağı ve bu fiyatların 4 ay sabit kalacağının altı çizilmişti.





FİYATLARI MARKET RAFLARINDA GÖREN ŞAŞIRDI

Çiğ süte yapılan zam, market raflarına da yansımaya başladı. Market raflarında 1 lt yüzde 3.5 Tam Yağlı Süt 8 TL 45 kuruştan satılmaya başlandı. Müşteriler zammın ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. Zamdan önce aynı sütün fiyatı ortalama 7.45'ten satılıyordu.









ZAMMIN NEDENİ İTHALAT VE ARTAN DOLAR

Market raflarına da yansıyan süt fiyatlarının arkasında çiğ süt üreticisinin artan maliyetler karşısında ayakta duramaması yatıyor. Çiğ sütün üretiminde en önemli maliyet kalemini yem fiyatları oluşturuyor. Yükselen dolar ise yem fiyatlarının artmasına neden oluyor. Sadece Ekim ayında yem fiyatlarına bir ayda 6 kez zam yapıldı. Ekim ayında yem tedarikçisi çiftçiye attığı mesajları sosyal medyadan paylaştı. Artan fiyatlardan şikayet eden tedarikçi attığı mesajda: "Buzağı yemlerinde 5 ile 6,5 TL, Süt yemlerinde 5 ile 9 TL, Besi yemlerinde 5 ile 9 TL, Küçükbaş yemlerinde 6 ile 12 TL, kanatlı hayvan yemlerinde ise 6 ile 14 TL arasına zam yapıldığı" ifadeleri yer alıyor.