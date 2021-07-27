Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de tarihi geçmiş ilaçlar mı kullanılıyor? /27 Temmuz 2021 21:57

Türkiye'de tarihi geçmiş ilaçlar mı kullanılıyor?

Türkiye'de koronavirüse yakalananların tedavisi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından tarihi geçmiş ilaçların kullanıldığı iddiası Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yalanlandı.

SHABER3.COM

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla Covid- 19 hastalarına verildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan, 'favipiravir' etkin maddeli ilaçlar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımlar hakkında açıklama yayımlandı. Paylaşımlarda yer alan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla Koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rehberde yer alan 'favipiravir' etkin maddeli ilaçlar için gelen ruhsat başvurularının öncelikli olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda; Covid- 19 tedavisinde kullanılan 'favipiravir' etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği; son kullanma tarihi geçmiş ilaca, yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği ileri sürülmüştür. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kovid- 19 Rehberi'nde yer alan 'favipiravir' etkin maddeli ilaçlar için Kurumumuza gelen ruhsat başvuruları ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilaçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler; Kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir. Dolayısıyla paylaşımlarda yer alan; son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla Koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."
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