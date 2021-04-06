Türkiye'de telefon ve internete büyük zam









Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 73.78 kuruştan, 80.64 kuruşa yükseltildi.





Böylelikle yıl içinde ikinci defa tarifelere zam yapılmış oldu. Turkcell, TT Mobil ve Vodafone’un müşterilerini yakında ilgilendiren mobildeki ücret tarifelerine son bir yılda yapılan artış ise yüzde 17.4’ü buldu.





1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi”ne göre;





Yurtdışını arama ücretinin dakikası 7.34 TL’den 8.02 TL’ye





İsim/ünvan değişikliği 9.56 TL’den, 10.44 TL’ye





Hat devir ücreti 13.98 TL’den 15.28 TL’ye





Numara değişikliği ücreti 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye





SIM kart değişikliği 31.98 TL’den, 34.85 TL’ye





Açma/kapama ücreti 32.53 TL'den, 35.55 TL’ye





Yurtiçi SMS ücreti 53.02 kuruştan, 57.96 TL’ye





Yurtdışı SMS ücreti 1.30 TL’den, 1.42 TL’ye





Posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti (sayfa başına) 97.29 kuruştan, 1.06 TL’ye





Bilinmeyen numaralar servis ücreti de dakika başına 2.08 TL’den, 2.27 TL’ye yükseltildi.





Yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve yüzde 10 oranında Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) dâhil olduğu yeni tarife, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.