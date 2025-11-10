Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de toplu ölümlerde kuş gribi izine rastlandı! /10 Kasım 2025 19:28

Türkiye'de toplu ölümlerde kuş gribi izine rastlandı!

Muğla Akyaka’da kaz ölümleri: Kuş gribi tespit edildi. Muğla'nın Akyaka Mahallesi'ndeki ördek ve kaz ölümleri sonrası yapılan incelemelerde kuş gribi tespit edildi.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ndeki Azmak Nehri’nde son iki gündür ölü bulunan kaz ve ördeklerle ilgili yapılan laboratuvar incelemelerinde kuş gribi (avian influenza) tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yurttaşlara acil uyarı yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Azmak Nehri çevresinde çok sayıda yabani kanatlı hayvanın ölü bulunması üzerine bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen hayvanlardan numune alarak laboratuvara göndermişti. Yapılan tetkiklerde kuş gribine rastlanması üzerine bölgede risk seviyesi yükseltildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından muhtarlara gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Akyaka Mahallesi Kadın Azmağı bölgesinde yaşayan yabani kanatlı hayvanlarda kuş gribi hastalığı tespit edilmiştir. Olası bulaşmayı önlemek için vatandaşlarımızın evcil kanatlı hayvanlarını kapalı kümeslerde tutmaları, yemlik ve suluklarını da kapalı alanlarda bulundurmaları önemlidir.”
