Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de tutuklanan avukat ile ilgili ilginç açıklama : İltica edenler tehlikede /16 Şubat 2020 20:20

Türkiye'de tutuklanan avukat ile ilgili ilginç açıklama : İltica edenler tehlikede

Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi Alman hükümetinden Türkiye'de casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukat Yılmaz S.'ye verilen sığınmacı dosyaları hakkında bilgi talep etti.

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Aşağı Saksonya Mülteci Konseyi, Türkiye'de casusluk iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne hukuki danışmanlık hizmeti veren Yılmaz S. hakkında açıklama yaptı. Hannover'de bulunan Konsey, Alman makamlarına Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında araştırma yapan avukattan neler istendiğini açıklama çağrısı yaptı. Konsey, söz konusu tutuklama ile 4 bine yakın iltica dosyasının Türk makamlarının eline geçtiğini belirterek, bu dosyalar hakkında bilgi talep etti.

448 sığınmacı bilgilendirildi

Konsey İdari Müdürü Kai Weber, Sol Parti'nin Federal Meclis'te verdiği iki soru önergesine verilen yanıtı hatırlatarak, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) avukatın tutuklanması nedeniyle durumu tehlikede olan 448 kişiyi bilgilendirdiğini söyledi. Weber ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk makamlarının avukata ait bilgisayar ve iki veri taşıyıcıya el koyduğu yönünde açıklama yaptığını söyleyerek, bu durumda Alman hükümetinin sığınma başvurusunda bulunan kaç kişinin tehlikede olduğunu söyleyecek durumda olmadığını savundu.

Alman Dışişleri Bakanlığı avukat Yılmaz. S.‘nin tutuklanmasının kamuoyuna açıklanmasını eleştirmişti.

Casusluk suçlaması

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne hukuku danışmanlık hizmeti veren Yılmaz S. 17 Eylül'de gözaltına alınmış, sonrasında da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatın tutuklandığı ise Kasım ayında kamuoyuna yansımıştı. Casuslukla suçlanan avukatın yakalanmasıyla Avrupa ülkelerinde siyasi sığınma talebinde bulunan çok sayıda Türk vatandaşına ait dosyanın Türk makamlarının eline geçtiği iddia edilmişti. Yılmaz S.'nin büyükelçiliğin talebi üzerine Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan bazı Türk vatandaşları hakkında araştırma yaptığı belirtiliyor
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