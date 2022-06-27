Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye'de Korona vaka sayıları patladı, Sağlık Bakanlığı verileri gizliyor! /27 Haziran 2022 06:55

Türkiye'de Korona vaka sayıları patladı, Sağlık Bakanlığı verileri gizliyor!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarını 12 Haziran’dan beri açıklamıyor. Hasta olan yurttaşlar, izolasyon için yetkililere ulaşamadıklarını “Kaydınız alındı size geri döneceğiz” diyerek dönüş yapılmadığını iddia etti. Cumhuriyet, Türkiye’deki koronavirüs durumuna ilişkin doktorlarla konuştu.

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Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Biz kendi ülkemizdeki verileri göremediğimiz için vakaların ne kadar olduğunu göremiyoruz. Sağlık Bakanlığı önce günlük veriyor sonra haftalık. Ancak 12 Haziran’dan beri vaka sayıları bildirilmedi. Diğer ülkelerde artışlar var ve bu durum bize bir uyarı” dedi.

Vakaların açıklanmamasına ilişkin konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, “Vakalar artıyor hastaneye yatışlar artıyor. Bakanlık yasakları kaldırdığı ve hiçbir açıklama yapmadığı için vatandaş da Covid bitti gibi düşünüyor. Ancak bitmedi ve vakalarda belirgin artış var” dedi. Köksal, “Tatil yerlerinde önlemlere ve sosyal mesafeye dikkat edilmiyor” ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu da, “İnsanlar daha az test yaptırıyor. Solunum yolları enfeksiyonu, ateş gibi şikâyetlerle gelen kişilerin hepsi Covid çıkıyor. Sayılara baktığımız zaman ocak, şubat aylarındaki rakamları buldu. Kapalı ortamlarda maske uygulamasının kaldırılması için çok acele edildi” dedi. Sönmezoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı: “Pandemiye Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) karar verdi. DSÖ pandemiyi sonlandırmadı ancak ülkemiz pandemiyi bitmiş olarak kabul etti. Dünyada vakalar var. Endonezya ve Türkiye vakaları DSÖ’ye bildirmiyor. Çünkü turizm tek gelir beklentisi.”

HACCA GİDENLERİN DURUMU

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise Türkiye’den hacca gidenlere ilişkin, “40 bine yakın yurttaş hac görevi için Suudi Arabistan’a gitti. Bu kişilere hiçbir şey yapılmadı. Hangi koşullarda gittiler? Hacca giden insan grubu genellikle yaşlılar. Covid-19 açısından risk grubundaki insanlar. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla yakın temas halinde olacaklar. Kendilerini nasıl koruyacaklar? Döndükleri zaman ne yapılacak test yapılacak mı? Sağlık otoritemiz pandemi bitmiş gibi davrandığından, bu durum çok ciddi bir risk” dedi.
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