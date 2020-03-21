Türkiye'de katlanarak artıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle son 24 saatte ölü sayısının 21'e, vaka sayısının ise 947'ye yükseldiğini açıkladı.





Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik." derken, yaşlıların sokağa çıkma sınırlandırmasına uymalarını istedi.





Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki Koronavirüs vak'alarının son durumuna dair Twitter hesabından açıklama yaptı.





Bakan Koca, son 24 saatte 2 bin 953 şüpheli hastanın 277'sinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.





65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI





İçişleri Bakanlığı bu akşam yayımladığı genelgeyle Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirdi.







Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24:00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır." ifadesine yer verildi.





Bakanlık bir başka genelge ile de içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24:00 itibarıyla sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceğini açıklamıştı.





1 MART'TAN BU YANA VAK'A SAYISI VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR





Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vak'a ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:





11 Mart: 1 vak'a

13 Mart: 5 vak'a

14 Mart: 6 vak'a

15 Mart: 18 vak'a

16 Mart: 47 vak'a

17 Mart: 98 vak'a, 1 ölü

18 Mart: 191 vak'a, 2 ölü

19 Mart: 359 vak'a, 4 ölü

20 Mart: 670 vak'a, 9 ölü

21 Mart: 947 vak'a, 21 ölü