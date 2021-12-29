Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye'de vaka sayısı yeniden 30 binin üstüne çıktı /29 Aralık 2021 07:20

Türkiye'de vaka sayısı yeniden 30 binin üstüne çıktı

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı iki ay sonra ilk kez 30 binin üzerine çıktı. Omicron varyantının hızlı yayıldığını belirten Sağlık Bakanı Koca dikkatli olma çağrısı yaptı.

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Türkiye'de 24 saat içerisinde kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı 19 Ekim'den bu yana ilk kez 30 binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saat içerisinde 32 bin 176 yeni pozitif vaka kayıtlara geçti. Son 24 saat içerisinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 184 olduğu bildirildi. Dün, 26 bin 99 yeni vaka kayıtlara geçmişti. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 30 oldu.


Omicron etkisi

Verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına karşı  uyarıda bulundu. Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakaları Omicron varyantına bağlı olarak son günlerde artış göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 82,15'i iki doz aşı oldu. Hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşı uygulananların sayısı ise 17 milyon 983 bin 99.

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