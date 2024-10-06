Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de vatandaşın tercihi Erdoğan mı yoksa... İşte son anket! /06 Ekim 2024 12:37

Türkiye'de vatandaşın tercihi Erdoğan mı yoksa... İşte son anket!

Metropoll Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik eylül ayında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre, seçimin birinci turunda Erdoğan yüzde 28,5 ile birinci sırada yer alıyor. Erdoğan'ı, yüzde 24,2 oy oranı ile Yavaş takip ediyor.

SHABER3.COM

Metropoll Araştırma'nın eylül ayında gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları açıklandı.

Vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar aşağıdaki gibi olursa sonuç ne olur?" diye soruldu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre adayların oy oranları şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 28,5

Mansur Yavaş yüzde 24,2

Ekrem İmamoğlu yüzde 18,2

Selahattin Demirtaş yüzde 9,7

Fikrim yok/Cevap yok yüzde 19,4

Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını ağustos ayına göre yaklaşık 2 puan artırdığı görüldü. Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş da oy oranını artıran isimler arasında yer aldı. Mansur Yavaş'ın oy oranında ise ağustos ayına oranla düşüş yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda tercihini belirten vatandaşlara, "İkinci tercihiniz kimdir?" diye soruldu.

Yanıtlar şöyle oldu:

Ekrem İmamoğlu yüzde 27,6

Mansur Yavaş yüzde 21,9

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 7,4

Selahattin Demirtaş yüzde 4,3

Fikrim yok/Cevap yok yüzde 38,8
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de vatandaşın tercihi Erdoğan mı yoksa... İşte... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:26:18