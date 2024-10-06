Türkiye'de vatandaşın tercihi Erdoğan mı yoksa... İşte son anket!

Metropoll Araştırma'nın eylül ayında gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları açıklandı.







Vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar aşağıdaki gibi olursa sonuç ne olur?" diye soruldu.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre adayların oy oranları şöyle oldu:







Recep Tayyip Erdoğan yüzde 28,5





Mansur Yavaş yüzde 24,2





Ekrem İmamoğlu yüzde 18,2





Selahattin Demirtaş yüzde 9,7





Fikrim yok/Cevap yok yüzde 19,4





Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını ağustos ayına göre yaklaşık 2 puan artırdığı görüldü. Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş da oy oranını artıran isimler arasında yer aldı. Mansur Yavaş'ın oy oranında ise ağustos ayına oranla düşüş yaşandı.







Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda tercihini belirten vatandaşlara, "İkinci tercihiniz kimdir?" diye soruldu.







Yanıtlar şöyle oldu:







Ekrem İmamoğlu yüzde 27,6





Mansur Yavaş yüzde 21,9





Recep Tayyip Erdoğan yüzde 7,4





Selahattin Demirtaş yüzde 4,3





Fikrim yok/Cevap yok yüzde 38,8