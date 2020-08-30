Türkiye'de virüs nedeniyle son 24 saatte 42 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 482 yeni vakanın olduğunu açıkladı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 42 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 482 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 326 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 268 bin 546'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 27 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 945





Tabloya göre, toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, toplam ağır hasta sayısı 945 oldu. Bugünkü test sayısı 91 bin 302 olarak kayıtlara geçti.





'KAYBETTİĞİMİZ CANLARIN SAYISI ARTIRIYOR'





Koca, ''Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde'' dedi.





Türkiye'nin 30 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:











