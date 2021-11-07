Türkiye'de VPN kullanımı patladı









İnternette erişimi engelli sitelere girmeye ya da sanal ağda izini kaybettirmeye yarayan VPN (Virtual Private Network) teknolojisinin dünyada en çok kullanıldığı ülkelerden biri de Türkiye.





Sosyal medyaya sınırlama ve kimi yasaklar getirilmesini yasal süreçlere bağlayan düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından, Türkiye'de çok sayıda internet kullanıcısı sansürsüz internet erişimi için VPN'lere yöneldi.





We Are Social tarafından yayınlanan yeni rapor, sosyal medya kullanımı ve internet kullanıcıları hakkında önemli verileri ortaya koydu. Rapora göre, internetteki aktif kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yıla göre 400 milyondan fazla arttı. Bununla birlikte tüm dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 4,5 milyarı aştı.





İnternet kullanıcıları hakkında önemli bilgileri paylaşan raporun bir bölümünde de VPN kullanımına dair veriler paylaşıldı. Kullanıcıların uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanarak belirli bir ağ üzerinden veri alışverişi yapmasına olanak tanıyan VPN uygulamaları, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde müthiş bir taleple karşılaştı. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar listesinde 10 mobil uygulamadan 6’sı VPN uygulamasıydı.





GWI tarafından paylaşılan verilerle oluşturulan tablo, yaşları 16-64 aralığında olan internet kullanıcılarının ne kadarının VPN kullandığını gösterdi. Bu tabloya göre en çok VPN kullanan ülke, %43,2’lik oranla Hindistan oldu. Ayrıca Türkiye'deki internet kullanıcılarının %31’inin VPN kullandığı belirtildi. Türkiye, bu veriyle dünya ortalamasının üstünde oldu.





En çok VPN kullanan ilk 10 ülke şu şekilde:





Hindistan (%43,2)

Endonezya (%40,5)

Birleşik Arap Emirlikleri (%35,5)

Suudi Arabistan (%33,0)

Malezya (%31,8)

Türkiye (%31)

Vietnam (%30,6)

Çin (%29,9)

Singapur (%29,2)

Nijerya (28,8)





Dünya genelinde internet kullanıcılarının %28,3’ü VPN kullanıyor.





VPN’i en çok hangi cinsiyetten bireylerin kullandığı sorusuysa bir başka tabloda cevaplandı. Bu tabloya göre;





16-24 yaş aralığındaki kadınların %24,3’ü, erkeklerin %37,8’i,

25-34 yaş aralığındaki kadınların %28,9’u, erkeklerin %35,9’u,

35-44 yaş aralığındaki kadınların %24’ü, erkeklerin %31’i,

45-54 yaş aralığındaki kadınların %18,6’sı, erkeklerin %26,1’i,

55-64 yaş aralığındaki kadınların %13,8’i, erkeklerin %20,’si VPN kullanıyor.

VPN, en çok erkekler tarafından kullanılıyor.





VPN, en çok erkekler tarafından kullanılıyor.