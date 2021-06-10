Türkiye'de yakalanan ecstasy ve eroin Tüm Avrupa'yı geçti

Avrupa Birliği'nin uyuşturucuyla mücadele ajansını EMCDDA'nın yayınladığı son Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre uyuşturucu ticareti hem toptan düzeyde hem de bireysel düzeyde koronavirüs kısıtlamalarına hızla adapte oldu.







Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin yanı sıra Norveç ve Türkiye'nin de dahil olduğu raporun uyuşturucu durumunun son 25 yılda ne kadar değiştiğini gösterdiğini vurgulayan EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel "Covid-19 kısıtlamalarına dirençli esnek bir dinamiği olan ve yasaklara uyum sağlayabilen bir uyuşturucu pazarına tanıklık ediyoruz. Tüketiciler daha geniş bir yelpazede oldukça güçlü doğal ve sentetik maddelere maruz kaldıkça, giderek daha karmaşık hale gelen uyuşturucu kullanım kalıplarını da görüyoruz," ifadelerini kullandı.





Doğal ve sentetik uyuşturucuların saflığının giderek yükseldiği ve daha büyük tehlike arz etmeye başladığı vurgulanan rapora göre Covid-19 nedeniyle sınırların kapatılması sonucu kaçakçıların uyuşturucuyu kuryeler yerine ticari malların arasına saklayarak taşımaya başladığına dikkat çekildi.





Bireysel düzeyde ise sokağa çıkma yasakları nedeniyle sokak satışlarında ciddi bir düşüş görülse de satıcıların şifreli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları ile eve teslim hizmetleri ile satıcı ve kullanıcılar yeni duruma hızla uyum sağladı.





Raporda özellikle pandeminin uzun vadeli bir etkisinin uyuşturucu pazarlarının daha da dijitalleşmesi olup olamayacağına dikkat çekiliyor.





Gece hayatından ev yaşamına





Raporun bulgularına göre erken tecrit dönemlerinde, insanlar evde kaldıkça genellikle eğlence amaçlı maddelere ilgi azaldı. Ancak, atık su numune analizleri uyuşturucu kullanım seviyelerinde 2020 yaz aylarına dolaşım, seyahat ve sosyal toplantılarla ilgili kısıtlamaların esnetildiği dönemde tekrar sıçrama yaptığını gösterdi.





Türkiye'de ele geçirilen ekstazi tüm Avrupa'yı geçti





Halk arasında ekstazi olarak bilinen MDMA maddesinden 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'de ele geçirilen 8 milyon tablet Avrupa Birliği'nin tamamında ele geçirilenden fazla oldu.





Öte yandan 2019 yılında ele geçirilen 20 tondan fazla eroin son on yılda ele geçirilen en yüksek miktar oldu.





Raporda öne çıkan bulgular







*Esrar tüketimi sabit de olsa yüksek düzeylerde kalmaya devam etti. Fakat esrar içerisindeki etken madde olan THC oranındaki artık sağlık endişelerini yükseltti. Uzmanlar esrarın sentetik maddelerle güçlendirilmesi riskine karşı uyarıda bulundu.





*Geçtiğimiz yıl baskınlarda ele geçirilen kokain miktarının rekor kırması sağlık otoriteleri tarafından endişe verici bulundu. 2018 yılında 177 ton olan ele geçirilen kokain miktarı 2019'da 213 tona yükseldi. 2020 yılı ilk verileri de kokaine erişimin salgın döneminde de azalmadığına işaret etti.





*Güçlü amfetamin talebi yerel üretimlerin de artmasına yol açtı. 2019 yılında kapatılan çok sayıda üretim tesisinin yanısıra amfetamin üretiminde kullanılan kimyasallar olan 14 bin 500 litre BMK, 31 ton MAPA ele geçirildi.





*Etkinliği giderek artan NPS olarak adlandırılan sentetik psiko-aktif maddelerin kullanımında da artış gözlendi. 2020 yılında Avrupa geneline 46 yeni NPS maddenin ilk defa tespit edildiği rapor edildi. Böylece ajans tarafından takip edilen NPS madde sayısı 830'a çıktı.





*Organize suç örgütleri Avrupa içerisinde uyuşturucu üretimini artırdı. 2019 yılında 370 yasadığı uyuşturucu üretim laboratuvarına baskın düzenlendi.



