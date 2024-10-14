Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de yaşayanlar bile Türkiye'yi güvenli bulmuyor: İşte anket sonucu! /14 Ekim 2024 11:57

Türkiye'de yaşayanlar bile Türkiye'yi güvenli bulmuyor: İşte anket sonucu!

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin CEO’su Özer Sencar, sosyal medya hesabından "Türkiye güvenilir bir ülke mi?" sorusu altında gerçekleştirilen anketin sonucunu paylaştı.

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Türkiye'de sonu gelmeyen kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet vakaları, kayıp çocuklar ve hayvan katliamları, "güvenlik" problemini bir kez daha tartışmaya açtı.

Onlarca suç kaydı şahıslar serbest bırakılırken; iktidar kanadı ise toplumda bir "cezasızlık algısı" olduğunu iddia etmeyi sürdürüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre son olarak seçimlerden önce paylaştığı anket sonuçlarıyla yurttaşın nabzını tutan MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin CEO’su Özer Sencar, son olarak sosyal medya hesabından son gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

SEÇMENLERIN YARISINDAN FAZLASI 'TÜRKİYE GÜVENLİ DEĞİL' DİYOR
12-19 Eylül tarihleri arasında, 2,47 hata payı ile toplam bin 576 kişiyle yapılan ankete göre; yurttaşların yüzde 58,5'i "Türkiye güvenli bir ülke mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

"Evet" diyenlerin oranı ise 39,1 oldu.
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