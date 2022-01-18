"2022'de hiç zam gelmese bile tek haneli enflasyon mümkün değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun Ocak’ta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye’nin enflasyonda tek haneyle gireceğini savunuyor. Peki, tek haneli enflasyon mümkün mü? Yıllık enflasyonun yüzde 35’i aşacağını önceden hesaplayan Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş zam gelmese bile 2022 sonunda tek haneli Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) mümkün olmadığını bildirdi.







Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 3 Ocak 2022’de yıllık bazda enflasyon oranını yüzde 36,08 ve aylık TÜFE’yi yüzde 13,58 olarak açıkladı. Dünya gazetesi yazarı ve ekonomist Alaattin Aktaş da 20 Aralık 2021’deki köşe yazısında yıllık enflasyonun yüzde 35-40 arasında olacağını belirtmişti. Aktas, 7 Ocak 2022 tarihli köşe yazısında ise 3 varsayıma dikkat çekerek 2022 yılında TÜFE’de tek haneyi görmenin mümkün olmadığını söyledi.





Aktaş’a göre elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve tütün ürünlerine gelen zamların ardından yıllık TÜFE artışı Ocak ayının ilk haftası dolmadan yüzde 40’a ulaştı. Ekonomist Alaattin Aktaş, TÜFE artışının Ocak ayı sonunda yüzde 50’yi geçeceğini belirtti. Aktaş, TÜFE artışının Aralık 2021’de olduğu gibi yüzde 13,5 düzeyinde gerçekleşse bile Ocak ayının sonunda yüzde 52’ye çıkabileceğini söyledi.





HİÇ ZAM GELMEZSE ENFLASYON KAÇ OLUR?





Aktaş, Ocak ayından itibaren geriye kalan 11 ay içinde TÜFE’de hiç bir artış yaşanmasa da yıllık TÜFE artışının ancak yüzde 13 olacağını ve 2022 sonunda TÜFE’de tek hanelerin görülmesinin mümkün olmadığını yazdı.





BAKAN NEBATİ: SEÇİME TEK HANELİ ENFLASYONLA GİRECEĞİZ





Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Bloomberg’e 14 Ocak’ta yaptığı açıklamada dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerileme ile birlikte mayıs ayından itibaren enflasyonda düşüş görüleceğini ve yıl sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini söyledi. Nebati “Ben 2023 Haziran ayında seçime tek haneli enflasyonla gideceğim” iddiasında bulundu.