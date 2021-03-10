Türkiye'de yeni bir haber ajansı daha kuruldu

Yurt içi ve yurt dışından 200’e yakın serbest gazeteci bir araya gelerek yeni bir haber ajansı kurdu. Ajans Bizim ismiyle yayına başlayan ajansın kadrosunda, basının her alanında uzmanlaşmış gazeteciler bulunuyor.





Habercilikte yeni bir yaklaşımı hedefleyerek, gazeteciliğin temel ilkelerine uygun faaliyet göstereceği belirtilen Ajans Bizim'in açıklamasında, “Serbest çalışan gazetecileri bir araya getiren ulusal ve uluslararası geniş bir haber ağı oluşturacak” denildi.





Deneyimli muhabir ve editörlerden oluşan kadrosunda genç gazetecilere de yer vermeyi planlayan Ajans Bizim’in, “Bu yaklaşımla ana akım medyada yer bulamayan yetenekli gazetecilere de mesleğe adım atma fırsatı verecek. Rutin ve özel haberciliğin yanı sıra rapor ve araştırma dosyaları hazırlayacak” ifadelerine yer verilen açıklaması şöyle:





Türkiye’de yeni bir haber ajansı için yurt içi ve yurt dışından 200’e yakın serbest gazeteci bir araya geldi ve Ajans Bizim’i kurdu. Kadrosunda, ajansçılık ve basının her alanında uzmanlaşmış gazetecilerin bulunması Ajans Bizim’in en güçlü yanı. Bu deneyimle Ajans Bizim’in teknik altyapısı da oluşturuldu. Bir yılı aşkın süredir devam eden hazırlıklar, dört aydır süren kapalı devre yayın tamamlandı. Ajans Bizim dışa açık yayına bugün (10 Mart 2021) başladı.





Ajans Bizim, içeriğini bir süre ücretsiz sunacak. Bu hizmetinden yararlanmak isteyen kuruluşlar, [email protected] adresinden başvurabilecekler.





Habercilikte yeni bir yaklaşımı hedefleyen Ajans Bizim; gazeteciliğin temel ilkelerine uygun faaliyet gösteren bir haber ajansı olacak. Serbest çalışan gazetecileri bir araya getiren ulusal ve uluslararası geniş bir haber ağı oluşturacak.





Abonelerine, politikadan ekonomiye, yargıdan savunmaya, dış haberlerden diplomasiye, eğitimden bilim ve teknolojiye, sağlıktan çevreye, spordan kültür sanata, turizmden modaya, yerelden küresele hayatın tüm alanlarından, haber olan her şeyi ulaştıracak.





Ajans Bizim; özgün dijital altyapısı üzerinden basın-yayın organları ile kurum ve kuruluşlara abonelik yöntemiyle haber servisi yapacak. Türkiye’de ilk kez uygulanan; abonelik gelirlerinin serbest gazeteciler arasında eşit paylaşımına dayalı bir sistemle içerik üretecek.





Deneyimli muhabir ve editörlerden oluşan kadrosunda genç gazetecilere yer ayıracak. Bu yaklaşımla ana akım medyada yer bulamayan yetenekli gazetecilere de mesleğe adım atma fırsatı verecek.





Rutin ve özel haberciliğin yanı sıra rapor ve araştırma dosyaları hazırlayacak.