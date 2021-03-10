Samanyolu Haber /Medya / Türkiye'de yeni bir haber ajansı daha kuruldu /10 Mart 2021 22:13

Türkiye'de yeni bir haber ajansı daha kuruldu

Ajans Bizim adı altında yurt içi ve yurt dışından 200’e yakın serbest gazetecinin yayınlarına başladığı belirtildi.

SHABER3.COM

Yurt içi ve yurt dışından 200’e yakın serbest gazeteci bir araya gelerek yeni bir haber ajansı kurdu. Ajans Bizim ismiyle yayına başlayan ajansın kadrosunda, basının her alanında uzmanlaşmış gazeteciler bulunuyor.

Habercilikte yeni bir yaklaşımı hedefleyerek, gazeteciliğin temel ilkelerine uygun faaliyet göstereceği belirtilen Ajans Bizim'in açıklamasında, “Serbest çalışan gazetecileri bir araya getiren ulusal ve uluslararası geniş bir haber ağı oluşturacak” denildi.

Deneyimli muhabir ve editörlerden oluşan kadrosunda genç gazetecilere de yer vermeyi planlayan Ajans Bizim’in, “Bu yaklaşımla ana akım medyada yer bulamayan yetenekli gazetecilere de mesleğe adım atma fırsatı verecek. Rutin ve özel haberciliğin yanı sıra rapor ve araştırma dosyaları hazırlayacak” ifadelerine yer verilen açıklaması şöyle:

Türkiye’de yeni bir haber ajansı için yurt içi ve yurt dışından 200’e yakın serbest gazeteci bir araya geldi ve Ajans Bizim’i kurdu. Kadrosunda, ajansçılık ve basının her alanında uzmanlaşmış gazetecilerin bulunması Ajans Bizim’in en güçlü yanı. Bu deneyimle Ajans Bizim’in teknik altyapısı da oluşturuldu. Bir yılı aşkın süredir devam eden hazırlıklar, dört aydır süren kapalı devre yayın tamamlandı. Ajans Bizim dışa açık yayına bugün (10 Mart 2021) başladı.

Ajans Bizim, içeriğini bir süre ücretsiz sunacak. Bu hizmetinden yararlanmak isteyen kuruluşlar, [email protected] adresinden başvurabilecekler.

Habercilikte yeni bir yaklaşımı hedefleyen Ajans Bizim; gazeteciliğin temel ilkelerine uygun faaliyet gösteren bir haber ajansı olacak. Serbest çalışan gazetecileri bir araya getiren ulusal ve uluslararası geniş bir haber ağı oluşturacak.

Abonelerine, politikadan ekonomiye, yargıdan savunmaya, dış haberlerden diplomasiye, eğitimden bilim ve teknolojiye, sağlıktan çevreye, spordan kültür sanata, turizmden modaya, yerelden küresele hayatın tüm alanlarından, haber olan her şeyi ulaştıracak.

Ajans Bizim; özgün dijital altyapısı üzerinden basın-yayın organları ile kurum ve kuruluşlara abonelik yöntemiyle haber servisi yapacak. Türkiye’de ilk kez uygulanan; abonelik gelirlerinin serbest gazeteciler arasında eşit paylaşımına dayalı bir sistemle içerik üretecek.

Deneyimli muhabir ve editörlerden oluşan kadrosunda genç gazetecilere yer ayıracak. Bu yaklaşımla ana akım medyada yer bulamayan yetenekli gazetecilere de mesleğe adım atma fırsatı verecek.

Rutin ve özel haberciliğin yanı sıra rapor ve araştırma dosyaları hazırlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de yeni bir haber ajansı daha kuruldu Sonraki Haber >>

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:47