Türkiye'de yeniden sokağa çıkma yasağı gündemde

20 Kasım’dan itibaren hafta sonları 20.00-10.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağı, 15 gün süreyle takip edilecekti. Kabine toplantısı sonrası hafta içi de sokağa çıkma yasağı uygulanması gündemde.





Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 500’ü geçti. Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirler almaya mecburuz, alacağız” açıklamasının ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi.







Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ana gündem maddesi salgına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.





Toplantıda Sağlık Bakam Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili bir sunum yapacak. 15 gündür hafta sonları 20.00-10.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu bazı illerde hafta içi de uygulanması gibi önlemlerin alınması bekleniyor.





Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Afşin Kayıpmaz geçen hafta yaptığı açıklamada eğer önlemlere uyulmazsa hafta sonu sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılabileceğini söylemişti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde ilk kez vaka sayısını açıklamış, hastalık tanısı konulan kişi sayısının 6 bin 814, vaka sayısının ise 28 bin 351 olduğunu belirtmişti.





28 bin 351 olarak açıklanan vaka sayısının ardından Türkiye dünyada son 24 saatteki yeni koronavirüs vaka sayısında 3. sırada yer aldı.





Türkiye’de vaka sayısı istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor. 25 Kasım tarihinde 28 bin 351 olan vaka sayısı 26 Kasım tarihinde 29 bin 132’e, 27 Kasım tarihinde 29 bin 845’e ve 28 Kasım tarihinde 30 bin 103’e yükseldi. Koronavirüs vaka sayısı ilk açıklandığı dünya 3. olan Türkiye daha sonraki günler ise 4. sırada yer aldı.