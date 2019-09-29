Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de yılda tam 214 Milyar liralık gıda israf ediliyor /29 Eylül 2019 10:44

Türkiye'de yılda tam 214 Milyar liralık gıda israf ediliyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, "Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur. Bunun karşılığı 214 milyar lira" diye konuştu.

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Prof Dr. Aziz Akgül, Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ının kaybolduğunu veya israf edildiğini söyledi.

Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarının 26 milyon ton olduğunu bunun karşılığının ise 214 milyar lira ettiğini belirten Akgül, "TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre, israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 milyon ton ve 25 milyar lira değerinde" açıklamasında bulundu.

Bu miktarın Türkiye'nin toplam meyve ve sebze ihracatının dört katından fazla olduğunun altını çizen Akgül, Türkiye'de günde 4.9 milyon ve yılda 1.7 milyar ekmek israf edildiğine vurgu yaptı.

Akgül, Türkiye'nin dünyanın en hızlı nehirlerinden bir kaçına sahip olsa da, su rezervleri bakımından, alt sıralarda yer aldığını belirterek, "Türkiye'de su kaynaklarının verimli kullanımındaki politikaların yetersizliği, geleceğe ilişkin tehditleri ciddi boyutlara ulaştırmaktadır. Bir insanın biyolojik ve yaşamsal asgari su tüketimi 25 litredir. Ancak, çağdaş yaşamın bir günlük ortalama su tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir. Dünya ülkelerinde değişken olan bu miktar, Türkiye'de ise, kişi başına günlük 217 litredir" ifadelerini kullandı.
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